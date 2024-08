Tragisk dødsfald afslører grove fejl på opholdssted - pedel var alene med selvskadende unge

De unge, der bor på Den Lille Gård, kunne ved tilsynsbesøget fortælle, at de ikke oplever, at medarbejderne er tilgængelige, da de ofte opholder sig på kontoret - og at de unge oplever at blive afvist med besked om at vente, når de spørger efter hjælp.

Tre unge kunne også fortælle, at de ikke mener, medarbejderne i tilstrækkelig grad hjælper dem med at undgå selvskade.

Blandt andet fortalte én af de unge, at vedkommende ikke får den nødvendige hjælp til sin spiseforstyrrelse. En anden kunne fortælle, at vedkommende igennem længere tid har haft et meget stort dagligt indtag af alkohol, men at personalet heller ikke har forsøgt at afhjælpe dette.

"De (personalet, red.) har blot henvist til, at det skulle foregå på værelset og har derefter kontaktet politi, hvis alkoholen har medført en adfærd, hvor dette var nødvendigt," skriver tilsynet i referatet.

Har fået flere påbud

Af den aktindsigt, TV 2 Fyn og Fyens Stiftstidende er i besiddelse af, fremgår det, at Socialtilsyn Midt to dage efter dødsfaldet varslede inddragelse af Den Lille Gårds godkendelse som socialt tilbud.

Det kommer efter, at stedet har fået flere påbud for blandt andet personalets manglende faglighed og en manglende målrettet indsats for at forebygge selvskadende og selvmordstruet adfærd.

Direktør for Den Lille Gård, Peter Stausgaard, har trods gentagne forsøg på at få ham i tale ikke ønsket af stille op til interview i denne artikel.

Vi ville dog gerne have spurgt ham om, hvordan en pedel kan stå alene med ansvaret for tre selvskadende unge. Herudover ville vi gerne have spurgt ind til, hvorfor flere unge på stedet ikke oplever at få den rette hjælp til at undgå selvskade.

Slutteligt ville vi gerne høre, hvordan han forholder sig til, at Socialtilsyn Midt har varslet inddragelse af Den Lille Gårds godkendelse som socialt tilbud.

TV 2 Fyn talte dog med ham i juni i forbindelse med kritikken, som blev rejst af tidligere medarbejdere og Socialtilsyn Midt. Her svarede han blandt andet:

- Jeg har ikke været en del af det. Det er mit sted og alt sådan nogle ting, men der er en årsag til, at der er en daglig leder ansat. Det er deres opgave, at personalet er klædt på til de forskellige ting. Alt det, du nævner her, er jo det, vi har været ved at rette op på allerede fra 1. januar (i år, red.), hvor jeg træder frem og tager noget mere ansvar i forhold til det. For det er tydeligt, at der ikke har været den rette ledelse, kan man sige det sådan, sagde han dengang.

I samme ombæring slog tilsynet fast, at Peter Stausgaard reelt var at betragte som leder af opholdsstedet, da han blandt andet havde løntimer for 1,1 million kroner i 2022. Noget, tilsynet vurderede som en "meget høj" lederløn.

Er uenige i de unges udlægning

Af referatet fra tilsynsbesøget fremgår dog en del af ledelsens svar på tilsynets spørgsmål til forholdene på Den Lille Gård.

Heraf fremgår det, at ledelsen ikke genkender de unges beskrivelser af, at medarbejderne ikke er tilgængelige, og ledelsen oplyser, at medarbejderne kommer til de unge, når de beder om det.

I forhold til de unges oplevelse af, at de ikke får tilstrækkelig hjælp til at undgå selvskade, oplyser ledelsen, at "medarbejderne har fået et større kendskab til de unge og hvad deres adfærd betyder, hvilket gør, at de støtter de unge til at undgå selvskade."

En medarbejder fortæller under socialtilsynets besøg, at de er opmærksomme på de unge, og at man for eksempel kigger til de unge hver halve time, hvis de er på værelset.

Medarbejderen fortæller også, at der er et tæt samarbejde med de unges pårørende, psykiatrisk afdeling, kriminalforsorgen og misbrugscentret, og at man er ved at udarbejde beskrivelser på de unges adfærd som en del af at kunne forebygge selvskadende adfærd.

Vi har kontaktet pedellen på Den Lille Gård, der dog ikke ønsker at blive citeret i artiklen.