Tre heste kørt ned i nat - stod midt på vejen

Der er sket et færdselsuheld i Særslev på Nordfyn natten til torsdag.

Klokken 04.39 fik Fyns Politi en melding om, at tre heste var blevet kørt ned i Vestergade, der går ud af byen.

- De har stået ude midt på vejen, siger vagtchef Steen Nyland til TV 2/Fyn.

Politiet har kontakt til ejeren, men det er endnu uvist, hvorfor eller hvordan hestene er endt ude på vejen.

Mindst en hest er død

Der er kontaktet en dyrlæge, der torsdag morgen har kunnet konstatere, at den ene hest er død, mens de to andre er svært tilskadekomne.

Ved halvsekstiden torsdag morgen kunne vagtchefen endnu ikke oplyse, hvem der har kørt ind i hestene, eller hvilket køretøj uheldet er sket med.

Føreren af køretøjet er dog ikke kommet til skade i forbindelse med færdselsuheldet. Ifølge Steen Nyland er der tale om tre mindre heste, formentlig ponyer.

På jagt efter heste tæt på motorvej

Tirsdag eftermiddag slap nogle heste løs i et område nord for Fynske Motorvej.

Her måtte politiet på jagt efter hestene for at sikre, at de ikke løb ud på motorvejen.

Tirsdagens episode tæt ved Aarup har intet med nattens hændelse at gøre.