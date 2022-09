Tre skoler og seks dagtilbud er i fare for lukning

Skolestrukturen i Nordfyns Kommune kan stå over for store ændringer.

På børne- og ungeudvalgets møde næste tirsdag er lukning af tre skoler og seks dagtilbud på dagsordenen. Lukninger, der anbefales af administrationen.

Det bekræfter formand for børne- og ungeudvalget i Nordfyns Kommune, Anja Lund (V) tirsdag aften.

De lukningstruede skoler, Kongslundskolen i distrikt Bogense, Kystskolen i afdeling Løkkemark og Hårslevskolen i distrikt Særslev-Hårslev, mangler elever.



- Vi ser et meget stor fald på de 6-16-årige i folkeskolerne, så vi har meget små enheder. Med færre børn, får vi ikke lige så mange penge fra staten.

Fra seks til fire distrikter

I udspillet vil Nordfyns Kommune gå fra seks til fire skoledistrikter, hvilket betyder, at der skal centraliseres i større distrikter.

Det er ifølge Anja Lund nødvendigt med ændringer på skoleområdet, hvis Nordfyns Kommune skal blive ved med at sikre god kvalitet af undervisningen.

Administrationen anbefaler, at der eventuelt kan åbnes tre nye dagtilbud i stedet for de seks, de vil lukke. Det gælder et udetilbud i Søndersø, et nyt børnehus i Særslev og et dagtilbud i Krogsbølle.

Men Anja Lund understreger, at det bliver en meget åben proces.

- Det har været vigtigt for udvalget, at vi alle er enige, og det er vigtig, at vi får inddraget ledere, medarbejdere og lokalråd, siger hun og tilføjer:

- Der er altid borgere, der vil blive kede af det, netop derfor er det vigtigt, at vi får inviteret borgere indenfor til en snak.