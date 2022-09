Tre vigtige spørgsmål inden møde på Nordfyn: - Det er vigtigt at få gjort opmærksom på os selv

I dag, tirsdag, bliver forslaget til en ny strukturændringer i dagtilbuds- og skoledistrikterne diskuteret i Nordfyns Kommunes Børn- og Ungeudvalg.

Men allerede nu har der været mange raktioner på det forslag, som forvaltningen har udviklet.

Mandag var der borgermøde i Skamby for at diskutere konsekvenserne af de foreslåede ændringer.

- Det gik rigtig godt. Det er jo selvfølgelig en træls omstændighed vi mødes under, men det var et kanon godt møde med gode input, siger Kim Jørgensen, der har to børn i Børnehuset Skamby.

Mødet resulterede i omkring 30 forslag til, hvad man kan gøre i Skamby, hvor man står til at miste naturbørnehaven Børnehuset Skamby.

Brev til politikerne

Borgere, foreninger og forældre vil nemlig meget nødigt af med Børnehuset Skamby.

- Det er vigtigt at få gjort opmærksom på os selv, mener Mette Aagaard Henriksen, der var med til at lede borgermødet, og fortsætter:

- Derfor har vi i dag henvendt os til politikerne.

Mette Aagaard Henriksen har derfor på vegne af borgerne i Skamby skrevet et brev til politkerne i Nordfyn.

Brevet indeholder tre spørgsmål, som de håber kan være med til at nuancere politikernes drøftelse, og udvikle andre muligheder for børnene.

Desuden blev der nedsat en gruppe på mødet, der skal lægge en plan over, hvordan man kan bringe opmærksomhed på dem selv de næste dage.

Men i dag er man i Skamby mest spændte på, hvad dagens Børn- og Ungeudvalg kommer frem til på deres møde.

- Vi har fået tilkendegivet over for beslutningstagerne, hvad vi synes. Hvis det ikke bliver fejet af bordet, så fortsætter arbejdet, siger Kim Jørgensen.