Tredobbelt trafikdrab: Anklager er tilfreds med tre år

Anklager Kirsten Flummer, Fyns Politi, er tilfreds med den dom, som blev afsagt kort efter klokken 14.00 i Retten i Odense.

Her blev en 26-årig mand fra Nordfyn kendt skyldig i sagen om det tredobbelte trafikdrab ved Bogense sidst i juni i år.

Den 26-årig mand fik tre års fængsel og en frakendelse af kørekortet i ti år.

Dommen er præcis som Kirsten Flummer havde forlangt ud fra sammenlignelige sager. Forsvareren påstod til gengæld fire måneders fængsel.

- Når påstandende bliver så forskellige, er det fordi, der er to strafferammer. Den ene rækker kun op til fire måneder, og den anden trækker op til otte år, så derfor må der jo være et stort spænd. Og om man skal blive i den korte strafferamme eller i den lange, forklarer Kirsten Flummer.

TIDLIGERE DOMME FOR TRAFIKDRAB Generelt svinger straffen for uagtsomt manddrab i trafikken fra fængselsdomme til bøder og en betinget frakendelse af kørekortet. I februar 2019 blev en lettisk mand ved Retten i Herning idømt tre års fængsel for at have dræbt tre personer - en voksen kvinde og to børn. Med mindst 137 kilometer i timen, en promille på 1,46 og et manglende kørekort bragede den 24-årige mand fra Letland i december 2018 op bag en bil lidt uden for Holstebro. Dommen er senere stadfæstet i Vestre Landsret.

I 2014 faldt den hidtil hårdeste straf for uagtsomt manddrab i trafikken, da en 23-årig mand blev dømt for uagtsomt at have kørt en kvinde ned på H.C. Andersens Boulevard i København i november 2013. Straffen lød på fire et halvt års fængsel. Den dømte havde en promille på 1,01 og hash i blodet, da ulykken fandt sted.

Ligeledes i 2014 blev en 39-årig mand idømt tre års fængsel og frakendelse af kørekortet i ti år ved Retten i Kolding. Manden var påvirket af amfetamin, kørte for stærkt og slingrede, da han i juli 2013 ramte en bil på motorvejen ved Brande, hvor en 94-årig kvinde var passager. Hun blev dræbt i ulykken. Kilde: Sn.dk Se mere

Hvorfor synes du, man skulle op i den lange strafferamme?

- Fordi jeg mener, at det var en fuldstændig hensynsløs kørsel, der fandt sted, og jeg mente jo også, og det lykkedes, at jeg kunne overbevise retten om, at han havde kørt spirituskørsel.

Så det er en tilfreds anklager?

- Ja, det må man sige ja til, siger Kirsten Flummer.

Den 26-årige ramte med sin Porsche Cayenne bilen med de tre personer i med en fart på mindst 154 kilomter i timen, har en bilinspektør konkluderet i sin rapport om ulykken.

Den 26-årige har udbedt sig 14 dages betænkningstid, hvor han kan beslutte, om han vil anke dommen.