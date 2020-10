Tredobbelt trafikdrab: - Det var det sidste af min familie, der forsvandt

- Det var det sidste af min familie, der forsvandt. Jeg har ikke kunnet fungere.

Sådan sagde en af de efterladte fredag formiddag i Retten i Odense.

Den efterladte mistede sin familie, da to kvinder og en mand mistede livet i slutningen af juni. Her kørte en Porsche med høj hastighed op bagi deres bil i T-krydset ved Assensvej og Odensevej i Bogense.

Ifølge anklageskriftet sad en 26-årig mand fra lokalområdet bag rattet. Han er anklaget for spirituskørsel og alt for høj fart i forbindelse med ulykken, som om aftenen den 28. juni altså kostede tre mennesker livet.

Den efterladte er bror og søn til de dræbte. I retten fortæller han, at grunden, til at de tre var i bilen sammen, var, at de dagen før havde mistet deres mormor.

Dermed begravede familien fire familiemedlemmer på 14 dage.

- Man kan ikke sætte ord på det. Jeg har aldrig oplevet noget lignende, og jeg har arbejdet med tragedier, fortæller den pårørende, som er ansat i politiet.

"Hvad fanden laver de der"

I retten fortæller den 26-årige, at hans kammerat på passagersædet pludselig råber: "Hvad fanden laver de der", og at han så klodser bremsen.

- Men det er langt fra nok. Jeg prøver at undvige, men det kan jeg ikke med den fart. Heller ikke med bremsen i bund, fortæller tiltalte, som også fortæller, at det sker i et uopmærksomt øjeblik, hvor han kigger på sit speedometer.

Efter ulykken stak manden af, men blev anholdt hos sin kæreste, hvor han havde drukket en tredjedel af en flaske rom plus noget tysk snaps.

Anklagede erkender

Den 26-årige har erkendt at have kørt for stærkt, og han erkender sig skyldig i uagtsomt manddrab. Men han nægter at have kørt særligt hensynsløst. Han nægter også, at han har kørt spirituskørsel.

Ved dagens retssag kan de 15 personer i retten - her i blandt pårørende - høre manden sige, at han havde drukket tre øl, inden han satte sig ind bag rattet i den tons tunge Posche.

Ifølge anklager Kirsten Flummer havde den 26-årige på ulykkesaftenen opholdt sig på værtshuset Røde Kro i Odense fra klokken 19.05 til cirka 20.20.

Tilhørerne kan også høre tiltalte sige, at "pludselig er der noget i mit hoved, der siger, at jeg skal væk.

- Jeg gik i panik, fortæller den 26-årige, og fastholder at han drak efter ulykken, fordi han var i chok.

Passageren i porschen, altså tiltaltes ven, kan som vidne fortælle, at de formentlig overser bilen, fordi de koncentrerer sig om at få bilen op i fart.

Et andet vidne fortæller, at han lagde mærke til den sorte Porsche, fordi den kom kørende med "temmelig høj hastighed".

- Jeg synes, det er helt uforsvarligt at køre med den hastighed, fortæller vidnet, som var på ulykkesstedet.

Han beskriver bilen med de tre aføde "som en krøllet bunke jern".

Mindst 154 kilometer i timen

Undervejs i retssagen bliver bilinspektørens rapport gennemgået. Her fremgår det i konklusionen, at der ikke blev fundet fejl på vejen eller køretøjerne, og at alle brugte sikkerhedssele.

Desuden blev det konkluderet, at bilen med de tre dræbte kørte ud på Bogensevej 200 meter foran den sorte Porsche.

Det fremgår også, at tiltalte kørte med en hastighed på mindst 154 kilometer i timen. Bilen med de tre dræbte kørte omkring 12 kilometer i timen.

Bilinspektøren skriver i sin rapport, at ulykken var en kombination af hastighed og uopmærksomhed.

Havde tiltalte haft opmærksomheden på vejen, mener bilinspektøren, at kollisionen kunne have været afværget - selv med den høje hastighed.

Vores reporter i retten skriver i sin liveopdatering, at tiltalte anerkender bilinspektørens beregninger af hans hastighed.