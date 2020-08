Trods blå knæ og hårdt arbejde: Derfor kan Mikkel ikke få ret til tidlig pension

Det er kun tre år siden, 25-årige Mikkel Andersen startede som brolægger-lærling i Nordfyns Brolægning. Men han har allerede nu oplevet nok blå knæ og tunge løft til, at der er langt til pensionen.

- Der er virkelig mange brolæggere, der ikke har en chance efter 20 år i det her arbejde, fortæller han.

Derfor er han frustreret over, at han ikke kan få ret til den tidlige pension, som regeringen netop har præsenteret et udspil af på et pressemøde tirsdag eftermiddag.

- Jeg tænkte bare: Nu er der ikke nogen chance for mig igen. Så kan jeg godt arbejde 50 år mere, før jeg kan gå på pension, siger han.

Nyt udspil: Ret til tidlig pension Hvis forslaget bliver vedtaget, afhænger retten til tidlig pension af antallet af år på arbejdsmarkedet, når man fylder 61 år, og ens private pensionsopsparing.

For at optjene retten til tidlig pension skal man have arbejdet mindst 42 år, når man fylder 61 år.

Deltid, barsel, ledighed og sygedagpenge tæller med for at undgå ulige vilkår. Kilde: Regeringen Se mere

Ret til tidlig pension – hvis du er startet tidligt

Den nye tidlige pension skal ifølge regeringen hjælpe de mennesker, der har haft et langt og hårdt liv på arbejdsmarkedet.

Men for at kunne få den tidlige pension skal man have arbejdet mindst 42 år, når man fylder 61. Det betyder, at Mikkel Andersen ikke kan få tidlig pension, fordi han ikke begyndte at arbejde tidligt nok.

- Det er frustrerende, at man ikke kan få del i det - bare fordi man finder sent ud af, hvad man vil, fortæller han og fortsætter:

- Det er jo lige nøjagtig folk som mig, der kommer sent i gang og tager de hårde job, fordi man har været urolig i sine unge år.

Som brolægger kan tunge løft og hårde arbejdsvilkår ikke undgås, fortæller Mikkel Andersen. Foto: Jonas Bertelsen

25 år og håber på mulighed for seniorpension

Der er dog en mulighed for, at Mikkel Andersen kan undgå at arbejde lige så længe som andre med et ikke-fysisk krævende arbejde.

I december besluttede Folketinget nemlig at indføre seniorpensionen, hvor udslidte kan blive vurderet af en læge og tildelt pension, hvis de ikke kan arbejde mere end 15 timer om ugen.

Seniorpension For at få seniorpension skal man maksimalt kunne arbejde 15 timer om ugen.

Arbejdsevnen skal vurderes ud fra helbred og i forhold til dit seneste job.

Det betyder, at man ikke kan blive henvist til andre typer job, som man godt kan ud fra ens helbred. Kilde: Seniorhåndbogen Se mere

Mikkel Andersen kendte ikke til seniorpensionen. Men han håber, det betyder, at han kan stoppe arbejdet, inden hans krop er helt ødelagt.

- At man kan se sine børnebørn og oldebørn, være med til første skoledag og være aktiv med familien. Det er jo det, vi alle sammen lever og ånder for.