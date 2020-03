Trodser anbefaling og gennemfører ceremoni med håndtryk

Selv om Sundhedsstyrelsen opfordrer til, at man undgår at give hånd, kramme og kysse, holder man fast i en håndtryksceremoni i Nordfyns Kommune.

Seks borgere skal tirsdag eftermiddag deltage i håndtryksceremonien i forbindelse med, at de bliver danske statsborgere.

- Vi sikrer os, at de seks borgere, der skal have dansk statsborgerskab, får vasket deres hænder og bliver afsprittet. Det bliver mine hænder selvfølgelig også, siger borgmester Morten Andersen (V).

Følger loven

Ifølge loven skal ceremonien foregå med håndtryk uden handsker. Ministeriet havde opfordret til, at man udskød ceremonierne, og i sidste uge valgte Assens Kommune at aflyse en tilsvarende håndtryksceremoni.

I alt 22 personer inklusive de nye statsborgeres familier kommer til at deltage i ceremonien på rådhuset.

Morten Andersen forstår udmærket, hvorfor ministeret og andre kommuner vælger at udskyde eller aflyse lignende ceremonier, men han mener godt, at Nordfyns Kommune kan gøre det under forsvarlige forhold.

Ingen håndvask - intet håndtryk

Han slår samtidig fast, at man skal følge kommunens retningslinjer for eksempelvis håndvask, hvis man vil deltage.

- Vil man ikke vaske sine hænder på rådhuset, står vi med et problem, hvor vi ikke kan gennemføre det, siger Morten Andersen.

Håndtryksceremonien finder sted tirsdag klokken 17.