Fynsk turistby vil undtages fra lukkeloven - nu er der nyt håb

Flere års kamp

Bogense har i flere år kæmpet for at få lov til at holde åbent i helligdagene, da flere og flere turister lægger vejen forbi den nordfynske havneby.

Som det er nu, er butikkerne i Bogense nemlig omfattet af lukkeloven. Og det ærgrer Per Maegaard, der er formand for Bogense Handelsstandsforening.

- Vi vil gerne have en mulighed for at servicere vores turister endnu bedre. Man skal huske på, at når man er ude at handle, så er det en oplevelse. Man skal helst kunne gå på cafe eller få en anden oplevelse, og det gør vi bedst ved at holde åbent i helligdagene, siger Per Maegaard.

Derfor har byen de senere år holdt forskellige arrangementer i eksempelvis påsken for at få dispensation til at holde åbent alligevel.

For ved særlige lejligheder kan man få lov at holde åbent i ferier, selvom man ikke er en turistby. Sidste år blev der afholdt et lysshow ved rådhuset, og i år var det musikarrangementet "Lyden af Nordfyn".



Lokalpolitisk optimisme

Med ministerens besøg håber borgmesteren, at han har argumenteret for, hvorfor netop Bogense skal undtages fra lukkeloven, selvom byrådet for 20 år siden vurderede, at den nordfynske by ikke var en turistby, og derfor ikke søgte en dispensation for lukkeloven.

- Jeg er slet ikke i tvivl om, at vi har vist ministeren og formanden for Folketingets erhvervsudvalg, at her er en problemstilling, som har en konsekvens for det, man som folketing egentlig ønsker, nemlig balance i Danmark, og at der skal være muligheder - også for en by som Bogense, siger venstreborgmesteren Morten Andersen.

Men helt så optimistisk er formanden for handelsstandsforeningen ikke.

- Lad os nu se, om vi får noget ud af det reelt. Vores borgmester er meget positiv, mens jeg er mere pessimistisk. Vi har altså haft besøg af ministre og også folketingsmedlemmer før, og jeg tror desværre ikke, de ændrer noget, siger Per Maegaard.

En balancegang

Under besøget lyttede Simon Kollerup til argumenterne fra både borgmesteren og de lokale handelsfolk, men han ville ikke komme med en lovning på, at Bogense næste år kan holde åbent i påsken uden at skulle søge særlig dispensation.

- Jeg kommer ikke bare en enkelt dag og siger, at nu ændrer vi bare lukkeloven, så den er fikset for Bogense. Det vil også kunne få nogle negative konsekvenser for andre små butikker og områder, som vi også gerne vil forsøge at holde liv i. Men jeg er blevet klogere på Bogenses udfordringer, siger erhvervsminister Simon Kollerup.

Et andet sted på Nordfyn kæmper en lokal borger også for en sag. Mogens Godballe vil nemlig skabe fred i verden fra Nørreby, og derfor har han startet en fredsgruppe med målet om, at Danmark skal deltage i EU's militære missioner ved at stemmer ja til at afskaffe forsvarsforbeholdet.