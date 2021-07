Udsatte børn på sommerlejr: Uden mobiltelefoner - men med masser af vand

En sommerlejr, der har været særligt efterspurgt i år.

- Behovet vokser. Vi kan godt mærke, at interessen er her. Vi har også måtte sige nej til mange i år, siger formand for Børnenes Lystfiskerakademi, Klaus Mariager Wagner, der mener, at de har måtte afvise op mod 80 børn.

- De her to år, hvor vi har haft covid-19, har gået meget ud over socialt udsatte børn og unge. De har været meget isolerede, siger han.

Minder med hjem

For ti procent af alle børn i Danmark indebærer skoleferier hverken rejser, sommerhusture eller udflugter. Noget Børnenes Lystfiskerakademi med deres sommerlejre forsøger at lave om på.

De samarbejder med ni kommuner over hele landet om at lave gratis ferielejre for sårbare unge og familier.

Og i Enebærodde på Nordfyn har den stået på morgendukkert næsten hver morgen for 9-årige Isabella Klemmensen fra Silkeborg.