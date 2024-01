Udvalgsformand i skandaleramt kommune erkender problemer

I Nordfyns Kommune erkender formand for Børn- og Ungeudvalget Kasper Solberg (S), at der er problemer på området.

Det sker efter, at Dansk Socialrådgiverforening har slået alarm og forholdene i kommunen. Formanden for socialrådgiverne i Region Syd, Mie Vode Moll, har således underrettet Ankestyrelsen om, at der foregår ulovlig praksis.

- Vi har lavet en række initiativer og tiltag på hele området, og vi er stadig ikke i mål, siger Kasper Solberg.



Nordfyns Kommune er ikke den eneste fynske kommune, som har fået massiv kritik for sin sagsbehandling på børn- og ungeområdet. Nyborg Kommune har således fået massiv kritik, efter at en rapport fra BDO afslørede en stor mænge fejl i kommunens sagsbehandling på området.