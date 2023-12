Ung mand fængslet for hærværk med fyrværkeri - nu har sagen taget overraskende drejning

En 24-årig mand er tirsdag blevet varetægtsfængslet i fire uger, efter at han blev anholdt og sigtet for at begå hærværk mod en ejendom i Adelgade i Bogense.

Hærværket, der fandt sted natten til tirsdag, blev begået med kraftigt fyrværkeri i form af et kanonslag eller en mindre krysantemumbombe, oplyser vagtchef ved Fyns Politi Kenneth Taanquist. Krudtet resulterede i, at flere ruder i bygningen blev knust.

Der gik imidlertid kun en halv times tid, før betjente kunne anholde en mistænkt i hærværkssagen. Det skete takket være meget gode og præcise oplysninger fra vidner.



Hærværket er dog ikke den eneste sigtelse, den unge mand fik ud af at fyrre ulovligt krudt af. Da politiet fik fingrene i ham, fandt de også, hvad vagtchefen beskriver som en større mængde piller og kokain i mandens besiddelse.

Det er politiets vurdering, at han var i besiddelse af de ulovlige medikamenter med henblik på videresalg "mod et betydeligt vederlag".

Dette fik Fyns Politi til at bede retten om et grundlovsforhør, fordi det blev skønnet nødvendigt med en varetægtsfængsling, så efterforskningen ikke vil blive forpurret.



Da den 24-årige mand er blevet fremstillet for lukkede døre, kan vagtchefen ikke uddybe, hvor stort et antal af piller og kokain, manden blev taget med.