Utilfreds med ministers svar til travle socialrådgivere: - Det hjælper bare ikke de familier, som har mærket konsekvensen af det her

Løsgænger Karina Adsbøl, der er folketingsmedlem og næstformand for Folketingets Social- og Ældreudvalg, har i den forbindelse stillet social- og ældreministeren et direkte spørgsmål om de alt for travle socialrådgivere på Fyn.

- Jeg har modtaget mange henvendelser fra frustrerede borgere på Nordfyn omkring disse udfordringer. Mange skal desværre kæmpe for at blive hørt i det sociale system, siger Folketingsmedlem Karina Adsbøl til TV 2 Fyn.

- Det er derfor vigtigt, at disse familier får det nødvendige behov for hjælp til at forebygge så hurtigt som muligt.



Det sker, efter TV 2 Fyn har kunne fortælle om, at socialrådgivere i kommunen må droppe det forebyggende dialogmøde mellem forælder og institutioner på grund af for stort opgavepres i den fynske kommune.