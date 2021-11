Valganalyse fra Nordfyn: Socialdemokratisk spidskandidat bed sig fast under borgmesterduel

Aflyst badeferie

Morten Andersen har været borgmester i Nordfyns kommune i 12 år. Han er på nuværende tidspunkt den borgmester på Fyn, der har siddet længst med borgmesterkæden om halsen.

- Min vurdering er – inden valgkampen gik i gang – at for Morten Andersen ville det blive en ren badeferie for ham at genvinde. Men efter jeg har set den her kommunalvalgkamp de sidste par uger, så er der faktisk overraskende mere opposition i Helle Waagner, end jeg synes at have oplevet ved sidste kommunalvalg fra Socialdemokratiet, siger Jacob Risbro.

Mandagens valgfolkefest i Otterup var sidste chance for Nordfyns byrådskandidater for at markere sig. Ifølge Fyens Stiftstidendes lokalredaktør på Nordfyn, Henrik Larsen, har alle kandidater tilkendegivet, at det var det sidste fysiske valgmøde inden kommunalvalget på grund af faren for corona.

Europamester og borgmester?

Lokalredaktøren forudser dog ikke en revolution på det ”blå” Nordfyn. Han mener dog, at socialdemokraten bør være glad for sin indsats under debatten mandag. Der var ifølge Henrik Larsen ”bid” i hende, samtidig med at hun var velforberedt og velformuleret i debatten.

- Jeg sagde engang, at det ville svare til det samme mirakel, som da Danmark blev europamester i fodbold i 1992, hvis Waagner skulle blive borgmester. Det vil jeg næsten sige igen. Men det skal siges med svagere skrift, for jeg synes, at hun gjorde en god figur, siger Henrik Larsen

Tirsdag den 9. november gør Fyens Stiftstidende, Fyns Amts Avis og TV 2 Fyn sig klar til valgfolkefest med de politiske kandidater i Kerteminde på Lundsgård Gods.