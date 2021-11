Valgfolkefest i Nordfyn: Se hele borgmesterdebatten

Sagsbehandling til unge har været det mest sprængfarlige emne i Nordfyn. Der har været protester til vælgermøder, og der er blevet stillet spørgsmålstegn ved om hvorfor der ikke er sket noget.

For problematikken og debatten var også aktuel for fire år siden til sidste kommunalvalg.

Til borgmesterduellen blev emnet derfor også taget op, og var det klart mest sprængfyldte. For selvom Socialdemokraterne og Venstre har samarbejdet om budgetterne igennem den sidste valgperiode, viste det sig at de to partier ikke er helt enige om emnet. Se hele debatten her, mellem socialdemokraternes spidskandidat Helle Waagner og Morten Andersen fra Venstre.