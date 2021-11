Valgfolkefest på Nordfyn: Byrådskandidater fastholder afbud trods debat uden publikum

Den stigende smitteudvikling fik derfor arrangørerne af valgfolkefesten, TV 2 Fyn og Fyens Stiftstidende, til at beslutte at gennemføre debatmødet uden publikum.

Det får dog ikke byråds- og spidskandidaten for Dansk Folkeparti Nordfyn til at ændre holdning:

- Jeg er til daglig sygeplejerske, så jeg ser nok situationen med andre øjne. Nøgleordet for os: Rettidig omhu. Der er ikke nogen garanti, og vi har derfor valgt at sige "nej tak".

Nordfyns borgmester, Morten Andersen (V), er ærgerlig over, at der til mandagens debatmøde ikke kan være publikum til stede:

- Men det er også en nødvendighed. For vi har en smitte her på Nordfyn, der ikke er ude af kontrol, men heller ikke en smitte, der er afgrænset til et område. Eksempelvis er den inde blandt os kandidater, og vi har også haft smitte ved vælgermøder, så det er en situation, vi skal tage meget alvorligt, siger Morten Andersen.



Når borgmesteren siger, at smitten er tæt på, er det fordi tre Venstre-kandidater i kommunen lige nu er smittet med coronavirus.

Professor maner til ro

Ifølge Hans Jørgen Kolmos, der er professor i klinisk mikrobiologi ved Syddansk Universitet, er de stigende smittetal i hele landet bekymrende.

Han ser dog ingen grund til at droppe vælgemøderne helt, når myndighederne endnu ikke har meldt ud omkring nye forsamlingsrestriktioner i forbindelse med smittestigningen.

- Jeg synes ikke, at der er nogen grund til at droppe vælgermøderne. Men hvad man lokalt beslutter, og hvad der bliver besluttet i et parti, har jeg fuld respekt for. Hvis der er lokalt mange smittede, så kan der være et rationale for det. Lige nu er vi dog stadigvæk der, hvor vi godt kan gå til vælgermøde, siger professor Hans Jørgen Kolmos.

Hans Jørgen Kolmos påpeger dog, at det handler for valgmøderne om at tilrettelægge det på en ansvarlig måde i forhold til corona. Det gælder derfor om at have håndsprit, god afstand mellem deltagerne og godt med udluftning i lokalet.

- Jeg synes, at vi bør forholde os fuldstændig roligt. Og til de særligt nervøse kan man tage et mundbind med, siger Hans Jørgen Kolmos.