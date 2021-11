Vil have sosu-linje på gymnasium for at sikre arbejdskraft

Samtidig peger hun på, at gymnasiets beliggenhed tæt på plejecentret Vesterbo kunne være med til at fastholde arbejdskraft.



- Alt andet lige, hvis man har et samarbejde med dem og finder ud af, at det er et rart sted at arbejde, så kunne det betyde, at man gerne ville arbejde der.

Skolepraktik

Forslaget om en sosu-linje er et blandt mange, som fire politikere i kommunalbestyrelsen i Nordfyns Kommune kom frem til, da de var med i TV 2 Fyns Løst eller KVast.

Et andet bud på at få flere varme hænder kom fra Brian Korsgaard, der sidder i kommunalbestyrelsens for Venstre.