Vil holde åbent hele året: - Lukkelov skaber unfair konkurrence

Masser af mennesker på gaderne - og aflåste butikker.

Sådan ser virkeligheden ud i Bogense på forårets helligdage, hvor butikkerne holder lukket på grund af lukkeloven.

Står det til lokale aktører, skal det ændres, så Nordfyns Kommune i fremtiden kan blive fritaget fra at holde lukket.

- På alle de helligdage, vi har været igennem, har vi haft mellem 1.500 og 2.000 mennesker på vores plads. De mennesker kommer til en lukket by, og det er de rigtig kede af. Gæsterne kommer for at opleve Bogense og Nordfyn, og så det jo rigtig trist, for både byen og os, det, der sker i øjeblikket, siger Kim Petersen, der er destinationschef ved First Camp Bogense.

Sammen med handelsstandsforeningen, butiksindehavere og borgmester Morten Andersen (V), har han udsendt en pressemeddelelse, hvor han beder erhvervsminister Simon Kollerup (S) om at se på lukke-reglerne.

Andre byer må godt holde åbent

Mens byer som Bogense skal holde lukket på helligdage, har andre byer lov at holde åbent. Det skyldes, at de er omfattet af særlige dispensationsregler, der kunne søges frem til 2017, hvor de blev afskaffet, lyder det i pressemeddelsen.

- Vi opponerer først og fremmest mod forskelsbehandlingen, siger borgmester Morten Andersen og tilføjer:

- Jeg kan ikke forestille mig, at nogen kan argumentere for, at det er rimeligt, at en turistby som Bogense skal have lukket, mens turistbyer på vestkysten kan have åbent.

Per Maegaard, der er formand for Bogense Handelsstandsforening, er enig.

- En del af det at være turist er at handle, og at handle er oplevelser. Turisterne får en rigtig dårlig oplevelse af Bogense, når de ikke kan handle almindelige fornødenheder på helligdage. De skal køre 8-15 kilometer bare for at købe en flaske ketchup, siger han til TV 2/Fyn.

Det fynske folketingsmedlem Lars Christian Lilleholt (V) har reageret på det nordfynske ønske og stillet spørgsmål til erhvervsministeren i Folketinget.