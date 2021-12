Vil vise ny vej for kornproduktion: Ingeborg og Emilie er Danmarks yngste møllere

- Det er en drøm, vi udlever, siger en stolt Ingeborg Jespersen Pauls og bliver bakket op af kompagnonen:



- Det er noget, vi har arbejdet hårdt med i over et år. Så at stå i et færdigt mølleri, der er en manifistering af det arbejde, er næsten ubeskriveligt, smiler Emilie Hansted Berning.

Forbrugerne har finansieret

Mikromølleriet er et samarbejde mellem de to studiekammerater og landmanden Bjarne Schaldemose, som er gået sammen for at opbygge en økologisk og regenerativ kornproduktion i det nordvestfynske.



- Det er et felt, hvor vi føler, vi kan gøre en forskel og vise en ny vej for kornrproduktion i Danmark og sørge for, at det er menensker og ikke kun dyr, der er med til at spise kornet på markerne, forklarer Emilie Hansted Berning.