Vilde scener: 2001 gummiænder ræser gennem Bogense

Gaderne i Bogense har denne weekend været indhyllet i alverdens farver roser. Men klokken tolv i dag blev en plet i byen farvet gul af en anden tradition.

2000 gule gummiænder - og en enkelt pink - blev nemlig i dag sat i bækken i Bogense til det årlige Anderæs.

Både børn og voksne var mødt frem for at heppe på den and, som bar tallet for netop deres lod i den udsolgte pulje, hvor der var præmier på højkant fra det lokale erhvervsliv.

Pengene fra salget af lodder går igen i år til velgørende formål, sådan som det har gjort tidligere år.