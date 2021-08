Flere billetter til salg: Kendte journalister bliver værtspar på Høgh og Falchs musikfestival

- Det har været sjovt at arrangere det her, fordi Lars og Michael er kommet med deres bud på, hvordan det skulle skrues sammen. For eksempel har Michael fra dag et været optaget af, hvordan den her festival opleves som kunstner, og Lars har sit take på det, så det har virkelig været sjovt. Det er mit hjertebarn lige for tiden, siger Hans Thomsen.

Derfor er han også rigtig glad for, at arrangørerne onsdag kan sætte flere billetter til salg. Da billetterne blev sat til salg i februar, blev de udsolgt på meget kort tid.

- Vi sætter nogle ekstra billetter til salg nu, fordi vi nu får mulighed for det, men du får mig ikke til at sige hvor mange. Det vigtigste er stadig, at det skal være en god oplevelse for dem, der har købt billet til festivalen, forklarer Hans Thomsen.

Overraskelse venter

På programmet til festivalen, der fokuserer på singer-songwritere, er Sebastian, Annika Aakjær, Mads Langer, Mathilde Falch, Hjalmer, Kjartan Arngrim og Signe Svendsen, mens også arrangøren Michael Falch skal optræde.



Derudover kommer der et navn yderligere, efter Søren Huss fra Nyborg har meldt afbud på grund af sygdom. Og så er der faktisk endnu flere kort i ærmet, teaser Hans Thomsen.

- Der kommer også en overraskelse for dem, der kommer, men det vil jeg heller ikke afsløre. Det er tanken, at man betaler for noget, men i virkeligheden får noget mere, siger Hans Thomsen.

De yderligere billetter sættes til salg onsdag 11. august klokken 10. Nu Festival foregår på Lundsgaard Gods den 10. og 11. september.