Nu vil Killerup være borgmester: Som EU-direktør med store armbevægelser efterlod han blodrødt regnskab

Jydske Vestkysten fortalte i 2010, at Johnny Killerup personligt i 2007 og 2008 havde hyret hustruen til konsulentopgaver. Hun nåede at hæve honorarer for 500.000 kroner over en to-årig periode.

- Det så ikke kønt ud, men vi var som bestyrelse ikke nede i personalespørgsmål. Vi holdt to møder om året, og det gik mere på konkrete projekter, økonomi og den slags, siger Karsten Uno Petersen.

Johnny Killerup medgiver i dag, at det kan se forkert ud, når en direktør hyrer sin egen kone, men han fortryder det ikke.

- Man skal altid være forsigtig med familie og venner, så det har jeg ikke gjort siden. Jeg fortryder det dog ikke. Vi havde problemer med rapporteringen og med at få skrevet rapporter og få publiceret erfaringer og resultater fra projekterne. Det var i en periode med spidsbelastning, hvor vi havde brug for én, der talte engelsk flydende. Det var en rigtig god investering, siger Johnny Killerup.

Borgmestersøn også ansat

Senere samme år kunne Jydske Vestkysten yderligere afsløre, at bestyrelsesformanden, Esbjergs Venstre-borgmester Johnny Søtrup's søn, var blevet ansat til et projektophold i Kina.

- Jeg har ikke blandet mig i den proces overhovedet. Hvis han (sønnen, red.) ikke havde haft de rigtige kvalifikationer, så var han sikkert ikke blevet ansat, sagde Johnny Søtrup til den sydvestjyske avis, hvorefter sagen døde ud.



Kilder, som ønsker at være anonyme, siger i dag til TV 2 Fyn, at der set i bakspejlet var tegn på et rigeligt kammeratligt og måske også lidt for tæt forhold mellem bestyrelsesformanden og direktøren.

Det afviser Johnny Søtrup.



- Det billede kan jeg ikke genkende, men det er rigtigt, at vi har kørt et tæt parløb omkring EU i mange år, men derfor kan man godt holde tingene adskilt.

- Johnny Killerups hustru blev hyret ind, fordi hun var dygtig og havde været ansat i Honeywell. Hun var meget kvalificeret til opgaverne, og bestyrelsen vidste alt om det, siger Johnny Søtrup.

- Var det en bestyrelsesbeslutning at ansætte hustruen?

- Nej, men bestyrelsen var vidende om, at Killerups hustru udførte konsulentopgaver, siger Johnny Søtrup.

Den nu tidligere regionspolitiker Kristian Grønbæk Andersen (R) vil ikke kommentere de konkrete problemer, der var omkring EU-kontoret i 2009, fordi han ikke var medlem af bestyrelsen. Han fulgte dog problemerne med økonomien og historierne om nepotisme på afstand.

- Jeg synes godt, man kan sige, at bestyrelsen med Johnny Søtrup i spidsen ikke altid var skarpe nok til at leve op tilsynsrollen. Men så længe der ikke foregår noget direkte kriminelt, vil en bestyrelse altid have en interesse i at få lukket dårlige sager og komme videre, siger Kristian Grønbæk Andersen.

Kontorerne i udlandet lukkes

USA-initiavet blev lukket helt ned med udgangen af 2010, og derefter var Johny Killerup helt ude af aktiviteterne i Det Syddanske EU-kontor.



- Jeg fortsatte jo stort set med det, som jeg altid har gjort. Jeg hjalp virksomheder med at skaffe kapital og adgang til det amerikanske marked. Jeg engagerede mig i et par af dem med kapital og min arbejdskraft. Det gjorde jeg i otte-ni år og fandt stor glæde, som jeg også havde i Bruxelles, med at være med til at starte noget op.

Johnny Killerup flyttede tilbage til Danmark for to år siden. Nu er han klar til næste kapitel og en plads i Odense Byråd.



Helst borgmesterposten.