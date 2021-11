Ny museumslov åbner ikke Nyborg Slot: Anlægslov bør på banen, siger museumsdirektør

Det betyder, at der skal søges forfra om de nødvendige tilladelser til slotsprojeket. Blandt andet er flere af de dispensationsansøgninger, der vedrører naturforhold og voldgravssystemet udløbet på grund af projektets forsinkelse.

Fortsat forsinkelse

- Og det kan der let gå halvandet til to år med. Desuden kan man forvente, at klagerne starter forfra, siger Erland Porsmose, direktør for Østfyns Museer.

Arbejdsgruppen forslår godt nok, at Miljø- og Fødevareklagenævnet, der forkastede slotsprojektet med stemmerne 4-3, erstattes med et nævn af særligt sagkyndige fra bl.a. Danske Museer og Danmarks Naturfredningsforening.



Men der vil fortsat kunne klages over slotsprojektet under den nye museumslov - og trække projektet yderligere i langdrag.

Derfor foreslår Erland Porsmose, at politikerne i Folketinget arbejder videre med en ny anlægslov, så udbud og projektering af slotsprojektet kan komme i gang.

- Ellers frygter jeg, at flere af de fonde, der har givet tilsagn om finansiering ser sig om efter andre projekter at støtte, siger Erland Porsmose.

Nyborgs borgmester Kenneth Muhs er optimist i forhold til en ny anlægslov.

- Jeg har i dag talt med kulturministeren, og hun har udtalt villighed til at drøfte en anlægslov til at løse de aktuelle problemerne omkring Nyborg Slot. Jeg synes, udkastet til ny museumslov er et stort skridt, men det er vigtigt, at vi nu får fokus på en ny anlægslov for slottet, siger Kenneth Muhs.