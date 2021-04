100 elever demonstrerede for Aya: - Jeg er nervøs, jeg er stresset, men jeg er glad

- Vores håb er, at der bliver sat fokus på Ayas historie, men også på alle de andre, som har gjort alt for at blive en del af Danmark, men nu risikerer at blive udvist til et diktatur eller fortsætte deres liv i et udrejsecenter, siger Rahima Abdullah.

Hun skal holde tale ved demonstrationen, hvor hun blandt andet vil italesætte, at Danmark i hendes øjne altid har været et lille land med et stort hjerte. Sådan håber hun, at det bliver ved med at være, men det kan udvisningen af Aya Abo Daher ændre.

- Det her handler om liv og død, og de unge mennesker risikerer at blive slået ihjel. Vi håber på, at de ikke skal udvises til et usikkert land, siger Rahima Abdullah.