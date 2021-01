12 ud af 16 varebiler fik bøder: Én chauffør alene skal betale 60.000 kroner

Torsdag blev 16 varebiler standset i Fyns Politis trafikkontrol omkring motorvejsnettet i Nyborg. Hele 12 chauffører måtte have en bøde med derfra.

- Jeg synes, det er opsigtsvækkende, at så mange varebiler ikke overholdt love og regler. Vi stoppede 16 helt tilfældige varebiler og fandt kun fire biler, der kunne køre videre uden en sigtelse. Det er simpelthen ikke godt nok, siger politikommissær Anders Brahe fra Fyns Politi.

Læs også Pendlerformand om vippende godsvogn: - Der bliver revet op i et sår, der ikke må rives op i

I alt nåede betjentene at skrive 24 sager til de 12 chauffører, i det tre timer lange tidsrum kontrollen fandt sted.

Bøder fra 1.000 til 60.000 kroner

Fyns Politis kommunikationsrådgiver Charlotte Nyborg oplyser til TV 2 Fyn, at én enkelt chauffør fik en bøde på næsten 60.000 kroner for blandt andet at køre med overlæs på 77 procent og fejlagtig registrering af gods, han kørte for andre.

Derudover blev der blandt andet også uddelt bøder for at tale i håndholdt mobil, for manglende omregistrering og for ikke at have køre-hviletidsapparat monteret i bilen.

- Jeg kan kun opfordre til, at både bilernes ejere og chaufførerne får strammet gevaldigt op. For de kan roligt regne med, at vi vil lave flere målrettede kontroller den kommende tid, siger Anders Brahe.

Desuden blev tre lastbilschauffører sigtet for at overhale i en strækning med overhalingsforbud.

Læs også Seks mænd fra Fyn og Jylland anholdt i piratkopieringssag