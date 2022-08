120.000 skridt for sclerose: Martin gør det for sin kone

Det er lige nøjagtigt, hvad der skete i Nyborg lørdag, hvor Martin Garcia Svane tog vandreskoene på og begav sig ud på en 100 kilometer lang gåtur for sin kone Louisa Garcia Svane og andre, der er ramt af sclerose.



Noget Louisa Garcia Svane sætter stor pris på.

- Jeg kan simpelthen ikke så særlig langt, så han vil gå for mig og for os, der ikke kan gå, fortæller hun.

Louisa Garcia Svane lever med Sclerose, der betyder, at hun blandt andet har svært ved at gå særligt langt selv.

80.000 på tre år

Derfor har hendes mand Martin taget initiativet indsamlingen "Walk for life" til de lange gåture for blandt andet at samle penge ind til forskning på området. Over de sidste tre år har de formået at samle 80.000 kroner ind.

- Det er jo den største kærlighedserklæring, man overhovedet kan få. Vi håber jo at med forskning, at man kan få en kur mod de skader, jeg har fået. Det ved jeg, at der bliver arbejdet på, så jeg er forhåbningsfuld, siger Louisa Garcia Svane