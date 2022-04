170 arbejdspladser i fare: - Det vil have helt uoverskuelige konsekvenser

Ifølge virksomheden tager CO2-udspillet ikke højde for, at Nyborg-virksomheden løser en samfundsopgave ved at brænde de danske virksomheders farlige affald af.

- Et ansvarligt land som Danmark, som er et foregangsland på miljø og klima, har også brug for sin egen behandlingskapacitet til farligt affald, og det er vi garanten for i dag, siger direktøren.

Udover at afbrænde farligt affald dækker virksomhedens spildvarme omkring 80 procent af Nyborgs fjernvarmeforbrug.

Ingen særlov, intet Fortum

Hvis ikke politikerne laver en særlov for Fortum, kan den nye ordning koste virksomheden op mod 120 millioner kroner om året.

- Uden at have kigget ind i alle detaljerne vil det her betyde lukning af virksomheden med betydelige konsekvenser for vores 170 medarbejdere og Nyborg by, siger Jens Peter Rasmussen.

Nyborgs borgmester, Kenneth Muhs (V), bider sig fast i, at der ved præsentationen af den grønne skattereform blev sagt, at der skal tages hensyn til, at virksomheder kan være i produktion, uden at det koster arbejdspladser.