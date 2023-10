En 21-årig mand blev i dag idømt et års ubetinget fængsel for at jagte sin lærer med en brødkniv og hammer, det skriver Fyens Stiftstidende.

Episoden fandt sted i december sidste år på skoletilbuddet SAJL i Nyborg.

Den 21-årige, der modtog dommen, har siddet varetægtsfængsel i næsten et år, og han kunne derfor forlade retten som en fri mand.