25.000 usolgte varer i butikken: - Det er os, der bærer byrden

For mange fynske virksomheder rammer de forlængede coronarestriktioner særlig hårdt, for den totale nedlukning betyder nul kroner i kassen.

Det gælder blandt andre Ulrik Nielsen, der ejer FNE Outdoor i Nyborg. Han har 25.000 usolgte varer, der hober sig op i butikken, fordi den er lukket.

- Lønninger og husleje kører stadigvæk, så det er en stor udfordring for detailhandlen, og det er de mindre butikker, der bærer byrden, siger Ulrik Nielsen.

- På et eller andet tidspunkter åbner vi, og så er det spændende, om verden er blevet en anden, fortsætter han.

Hotel Nyborg Strand har fyret 32 medarbejdere

Det er endnu uvist, hvornår landets butikker kan genåbne, og netop uvisheden er noget af det værste, mener Jan Grimstrup Larsen, der er direktør på Hotel Nyborg Strand.

- Det er personalet og gæsterne, det går ud over hver eneste gang, siger Jan Grimstrup Larsen, der har sendt 95 medarbejdere hjem.

Hotellets budget lød på 151 millioner kroner i 2020, men omsætningen røg ned på 65 millioner kroner som følge af coronaviruspandemien. 32 medarbejdere blev fyret.

Frisør taber 45.000 kroner om måneden

Der er ingen tvivl om, at det er dyrt at være erhvervsdrivende, især dem, der ikke er omfattet af hjælpepakkerne.

Indtil nu har nedlukningen kostet frisør Pernille Bjørn Frøsner 150.000 kroner, og det fortsætter, i takt med at restriktionerne onsdag blev forlænget til ind i februar.

- Jeg taber cirka 45.000 kroner om måneden på det her, så hullet er ved at være rigtig stort, og det bliver rigtig svært at grave sig ud af, medmindre vi kommer til at få en bedre kompensation til vores medarbejdere, siger Pernille Bjørn Frøsner.

Regeringen besluttede onsdag at forlænge de nuværende restriktioner til 7. februar. Indkøbscentre og lignende skal holde lukket, ligesom liberale serviceerhverv - eksempelvis frisører - også fortsat skal være lukkede. Det samme er tilfældet for restauranter, barer, caféer og lignende, der dog gerne må sælge takeaway.

Dansk Industri på banen

På et møde mellem Dansk Industri og regeringen i dag fremførte arbejdsgiverforeningen blandt andet ønsker om større og hurtigere udbetalte kompensationsbeløg og yderligere udsættelse med betaling af moms og skat.

- Vi har desuden gjort det klart for regeringen, at det er vigtigt hurtigt at få det varslede coronapas rullet ud. Det digitale coronapas er en helt central nøgle for at kunne åbne igen både inden for vores egne grænser og ud til verden. Og det skal indeholde både vaccine og test, siger Emil Fannike Kjær, politisk direktør i Dansk Industri til TV 2 Fyn.

De forlængede restriktioner betyder, at store dele af dansk erhvervsliv fortsat vil være lukket ned.

- Der er dele af erhvervslivet, som virkelig er i en kritisk situation, og forlængelsen forstærker behovet for, at virksomhederne og deres medarbejdere nu får den kompensation, som de er blevet lovet. Det er tiltrængt, at der politisk er sat skub i processen, for det haster med at få pengene ud til tusindvis af virksomheder og arbejdspladser, som har stået med tomme lommer i måneder, siger Emil Fannike Kjær

Han understreger, at loftet for kompensation skal hæves, for grænsen er alt for lav, og derfor har han og DI presset på for, at regeringen intensiverer dialog med EU-kommissionen. DI-direktøren peger desuden på, at eksporten skal have hjælp for at holde gang i økonomien.

- For danske virksomheder og hele vores samfund er det centralt, at kritiske eksportmedarbejdere bliver vaccineret hurtigt. Hvis de fortsat bliver bremset ved grænsen, fordi de ikke er vaccineret mod corona, risikerer Danmark at miste vigtige eksportindtægter. Det vil gå ud over beskæftigelsen og væksten i hele samfundet, siger han.