2,7 kilometer cykelløb koster Nyborg 15 millioner kroner - ekspert tvivler på gevinst

Om få uger bliver Nyborg dækket i gule farver, når Tour de France kommer til byen.

Nyborg er målby på turens anden etape, og millioner af seere vil komme til at opleve 2,7 kilometer cykelrute på fynsk jord.

Nyborg Kommune har brugt 15 millioner kroner fra det kommunale budget på at få cykelløbet til byen.

Men det er tvivlsomt, om sportsbegivenheden bliver en overskudsforretning.

Borgmester Kenneth Muhs (V) er dog ikke i tvivl om, at pengene er givet godt ud.

- Vurderingen er, at vi får mere ud af det end det, vi giver ind, siger Kenneth Muhs.

Men sådan forholder virkeligheden sig ikke nødvendigvis, ifølge Rasmus Storm, der er Analyse- og forskningschef ved Idrættens Analyseinstitut.

- Vi er selv i gang med et studie, der specifikt kigger på Tour de France. Der kan man ikke bekræfte, at der skulle være et stort økonomisk overskud ved at afholde den type af arrangementer, siger Rasmus Storm.

Ifølge borgmesteren kan det være svært at måle på begivenhedens samlede output.

- Noget af det er svært at måle på, eksempelvis stolthed og fællesskab, men vi kan måle handel, hvor mange gæster der kommer, og hvor mange der allerede har booket overnatninger, siger Kenneth Muhs.

Nu siger du, at I regner med at få mere, end I giver. Hvad baserer du det på?

- Det er på forventningerne til markedsføring, for skal vi eksponere os i det omfang med så mange seere internationalt, er det ikke noget, der er billigt at tilgå. Derudover får vores by lejlighed til at få en masse gæster. Det giver noget indtjening, siger Kenneth Muhs.

Mere end et cykelløb

Ifølge Rasmus Storm bør man fokusere på arrangementets kulturelle værdi frem for økonomien.

- I nogle sammenhænge kan det give en lille smule øget turisme, men det er ikke noget der giver en substantiel forskel i den kommunale økonomi, siger Rasmus Storm.

Fællesskab og stolthed er ligeledes en vigtig del af arrangementet for Kenneth Muhs.



- At vi kan stå sammen om ting, det er faktisk det, vi også gerne vil. Det er for os ikke bare Tour de France, der kommer den 2. juli. Det er noget, der også kan bruges efter. Vi får en masse viden og mange oplevelser med os, og et fællesskab vi kan bruge i fremtiden, siger borgmesteren.

- Den eksponering, de muligheder det giver, og det output, der kommer, er meget mere end et cykelløb på dagen.

Har du planlagt at opleve cykelløbet, når det køres på dansk jord, kan du her læse guiden til at se Tour de France helt lovligt.