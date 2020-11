35 kommuner slår landsgennemsnittet for smitte - én fynsk er på listen

I sidste uge blev der påvist coronavirus i 1,7 procent af alle de prøver, der blev taget i Danmark.

Det er markant højere end i sommer, hvor det i juni, juli og august kun en enkelt dag var højere end 0,5 procent.

I Nyborg Kommuner er man blandt de 35 kommuner med den højeste positivprocent. Her har netop 1,7 procent af de testede været positive. Og kommunen har med et incidenstal på 128,3 det næsthøjeste i Region Syddanmark.

Tallene kommer samme dag, som Region Syddanmark har meldt ud, at et nyt testcenter i Nyborg slår dørene op onsdag.

Og der er allerede pres på centeret, der er for borgere med milde eller slet ingen symptomer. Tirsdag eftermiddag var alle tider frem til fredag væk, fortæller koncerndirektør i Region Syddanmark Kurt Espersen.

- Der er stor efterspørgsel på at blive testet, men vi har et begrænset antal test, som vi bliver tildelt fra Testcenter Danmark, siger han til TV 2 Fyn.

I alt kan 100 personer hver dag blive testet i centeret i Nyborg.

- Men vi forventer, at vi op mod jul får et væsentligt større antal test, siger Kurt Espersen.

It-system forsinkede åbning

Centeret i Nyborg skulle oprindeligt være åbnet allerede mandag, men udfordringer med it-systemerne betød, at det blev udskudt til torsdag.

Og det er de udfordringer, der nu er kommet styr på før ventet. Ifølge koncerndirektøren har det været afgørende, at der var styr på it-systemet, så det var muligt at bestille en tid fremfor bare at møde op.

- Så undgår vi for meget kø, og at dem i køen smitter hinanden. Derudover ville vi også være sikre på, at borgerne fik det svar, der hører til deres test, siger han.

Der arbejdes også på at åbne endnu et testcenter på Fyn. Så snart det er muligt, slår et nyt dørene op i Middelfart, men indtil videre er meldingen, at det bliver 16. november.