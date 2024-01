6-årige Dicte må ikke være med til sport, fordi hun har ”dumme drilleøjne”

Forældreparret har flere gange fået at vide, at de lokale foreninger i Nyborg ikke kan rumme deres datter og hendes behov eller har kompetencerne til at inkludere børn som Dicte.

En rideklub ville for eksempel ikke "tage ansvar" for, at Dicte omgik heste.

Forældrene skåner Dicte for nederlagene ved at undlade at fortælle hende om afvisningerne. For de sætter sine spor.

- Hun bliver ked af det og frustreret og siger, at hun ikke vil have sine dumme drilleøjne.

En ulige kamp

Det er umuligt at opgøre, præcis hvor mange børn og unge med handicap, der står uden for foreningsidrætten, da man ikke sætter denne samfundsgruppe i boks. Men utallige rapporter og undersøgelser slår problemet fast.

Eksempelvis har Aalborg Universitet spurgt 1.158 forældre til børn og unge med handicap om deres børns motionsvaner. Her var hvert femte barn slet ikke aktiv i deres hverdag. Hverken med motion i fritiden eller i foreninger. Og hos andelen af aktive, foregik idrætten oftest alene. Barriererne i foreningsidrætten handlede primært om manglende menneskelig hjælp og viden hos trænerne til at inkludere.

Og netop et af de ansigter, der løber panden mod muren, er 6-årige Dicte Sander Søgren i Nyborg. For på trods af at landets største idrætsorganisationer, Danmarks Idrætsforbund (DIF) og DGI påstår, at foreningsidrætten er for alle, så er det ifølge Dicte Sander Søgrens forældre langt fra virkeligheden:

- Jeg synes, det er svært at acceptere, at bare fordi min datter ikke kan se ligesom alle andre børn, så skal hun ikke have lov at dyrke sport, når hun gerne vil, siger Troels Sander Søgren.