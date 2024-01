61-årig risikerer flere års fængsel efter trafikdrab på fireårig

Anklagen hedder "Uagtsomt manddrab under særligt skærpede omstændigheder", hvilket netop er en af de forbrydelser, hvor straffen er blevet skærpet markant, da man indførte højere straffe for vanvidskørsel i 2021.

Uden hensyn

I anklageskriftet fremgår det, at politiets anklager mener, at den 61-årige "ikke har udvist den nødvendige agtpågivenhed" og "har tilsidesat hensyn til færdselssikkerheden under særligt skærpede omstændigheder", da hun satte sig i bilen den dag.

Ifølge anklageskriftet havde den 61-årige nemlig symptomer som hovedpine, flimren for øjnene, sløret syn og svært ved at se skarpt, allerede inden køreturen, som endte fatalt for den fire-årige.

Anklageren mener altså, at den 61-årige burde have indset, at hun ikke kunne føre bilen på en betryggende måde, allerede inden den 61-årige kørte pigen ihjel.

Men hvordan netop den anklage skal bevises, ved vi ikke, før retssagen starter.

Det fremgår af anklageskriftet, at den 61-årige overså fem personer, der gik ud på fodgængerfeltet. Kun de to blev ramt.

Farlig fodgængerovergang

I kølvandet på ulykken råbte talrige nyborgensere op om, at fodgængerovergangen er særligt farlig. Flere berettede om, at de selv havde været lige ved at blive kørt ned samme sted, og at det blot måtte være et spørgsmål om tid, før det skete.

Nyborg Kommune bad hurtigt virksomheden Trafikplan om at komme med en vurdering af fodgængerpassagen, og allerede efter tre uger efter ulykken lå anbefalingen klar, skrev Fyens Stiftstidende.

Enten skulle fodgængerovergangen nedlægges, ellers skulle der opsættes en lysregulering, lød anbefalingen. Ingen af tingene er endnu sket næsten to år efter.