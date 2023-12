95 procent af én bestemt arbejdsgruppe trives dårligt - ansatte i kommune føler sig hængt ud

- Det er først nu, vi ser, at der kommer vikarer ind. Og det er jo soleklart, at det har en væsentlig betydning for, hvordan man kan løse opgaverne, siger Mie Vode Moll.

Ifølge de fynske socialrådgiveres formand er Nyborg Kommune kendt for et lavt lønniveau og for at være fedtet med efteruddannelse.

- Efter at jeg havde læst BDO-rapporten prøvede jeg at kikke ind i udvalgsdagsordenener, der var et år gamle, og det er jo nøjagtig de forhold, som BDO beskriver nu, siger Mie Vode Moll.

Gammel viden

Ifølge socialrådgivernes formand har hendes medlemmer for nyligt fået besked på at øge bekymringsniveauet, når man får en henvendelse fra en familie på det specialiserede socialområde.

- Men man bør også være bekymret for, at man får langt færre underretninger og bekymringshenvendelser end andre kommuner. For hvad er det for familier, som man ikke får underretninger om. Jeg synes også, politikerne skal bekymre sig for, om man sikrer de nødvendige rammer og den rigtige ledelsesstruktur. Nu skal en taskforce igen se på Nyborg Kommunes måde at drive socialområdet på, og jeg frygter, at man står i den samme situation igen om et år, siger hun.

Færre rapporter - mere handling

- Kommunen havde bestilt en rapport fra BDO for at undersøge mulighederne for at spare penge, og i stedet fandt BDO ud af, at hele området er underfinansieret. Hvorfor bestilte man ikke en rapport, der undersøgte, hvordan man kan øge borgenes retssikkerhed, hvordan man fastholder de gode medarbejdere eller udvikler medarbejdernes kompetencer, spørger Mie Vode Moll.

Ifølge socialrådgivernes formand falder en del af ansvaret for den gode sagsbehandling på hendes egne medlemmer.

- Jeg oplever medlemmer, som hver dag forsøger at løfte det ansvar, men rammerne har været meget vanskelige. Det er problemer, der har stået på igennem længere tid, og som havde krævet andre politiske og ledelsesmæssige prioriteringer for at blive løst. Mine medlemmer har et kæmpe ansvar for at hjælpe de borgere, der har allermest brug for det. Men lidt færre rapporter og lidt mere handling. Jeg tror, det er det, der er brug for i Nyborg, siger Mie Vode Moll.