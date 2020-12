Advarer om isglatte veje i morgentrafikken

Der er tirsdag morgen meldinger om pletvis isglatte veje, især i Nyborg Kommune. Det oplyser Vejdirektoratet.

I løbet af mandag aften og natten til tirsdag har et større regnvejrsområde passeret Fyn, og der har også været sne og slud i nedbøren.

Ifølge TV 2 Vejret kan der også fortsat være lidt hvidt i luften i løbet af morgentimerne.

Selv om temperaturen ligger på mellem fire og seks grader, er der risiko for glatte veje - både her til morgen og de kommende dage.

Saltet på veje, stier og fortove

Ifølge Vejdirektoratet er det primært Nyborg, der er ramt af isglatte veje tirsdag morgen. Vejdirektoratet oplyser, at der er blevet saltet på flere af byens større veje i løbet af natten.

Også mindre veje, stier og fortove er blevet saltet i hele kommunen.

Til trods for at de kommende dage ikke umiddelbart byder på decembersne, kan der også de næste dage været isglatte veje i morgentimerne.

- Vi har et par grå dage foran os, som er forholdsvis milde, men trods alt kan temperaturen komme ned på nul grader, så der er altså risiko for, at der kan blive lidt glat derude, siger Lone Seir fra TV 2 Vejret.