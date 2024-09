Advarer om trafikkaos på Storebæltsbroen

Lørdag skal 2.000 cyklister en tur over Storebæltsbroen som en del af et cykelløb fra Aarhus til København.

I den forbindelse spærres broen helt to gange, ligesom to spor på broen vil være spærret i fem og en halv time. Det skriver Sund og Bælt i en pressemeddelelse.

Første spærring af hele broen sker fra 14.30 til 15.15 og anden spærring finder sted fra 20.00 til 20.45.

I tidsrummet mellem de to spærringer kan der kun benyttes et spor i hver retning, og hastighedsbegrænsningen vil være 80 kilometer i timen. Desuden vil overhaling være forbudt.

Og det er her kaosset kan opstå. Foreløbigt forventer Sund og Bælt forsinkelser på 10 til 15 minutter.

Det anbefales at køre over før klokken 13 eller efter klokken 21, hvis man vil undgå at blive fanget i kø.