Ærtekonge droppet af supermarkeder: Nu går han til modangreb på fagforening

Ærtekongen Peter Skov Johansen vil holde 3F Østfyn ansvarlige for, at Salling Group i dag har meddelt at supermarkedskæden ikke længere vil samarbejde med GreenPeas, hvis ikke 3F Østfyn vil genoptage forhandlingerne.

I et skriftligt svar til TV 2 Fyn har Salling Group givet følgende svar

- I Salling Group bakker vi op om den forestående sympatikonflikt. Hen over sommeren, har vi løbende været i dialog med GreenPeas blandt andet angående løn. På baggrund af de forskellige arbejdsforhold, der ikke er blevet løst tilfredsstillende, har vi valgt at stoppe indkøb af varer fra leverandøren i denne sæson.

Da TV 2 Fyn talte med ærtekongen Peter Skov Johansen fortalte han, at han vil holde 3F Østfyn erstatningsansvarlige for tabet af indtægter, hvis ikke forbundet inden klokken 13 fredag har genoptaget forhandlingerne for at stoppe konflikten.

Ifølge Fyens.dk har Coop også stoppet samarbejdet med GreenPeas.

Tonni Fejrskov fra 3F Østfyn understreger, at de har deres på det rene.

- Han mener ikke, at konflikten er lovlig, men det er den. Vi imødekommer selvfølgelig ikke hans ønske, og så må vi se, hvor det bærer hen. Han har haft 14 dage siden sidste konfliktvarsel, og han har ikke kontaktet os siden.