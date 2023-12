Afvist: Nyborg må skyde en hvid pil efter VM i Bueskydning

Drømmen om at samle verdens bedste bueskytter i Nyborg i 2027 - og på den måde tiltrække gæster til byen - er brast. Det oplyser Nyborg Kommune lørdag.

Tidligere på året sendte Bueskydning Danmark, Destination Fyn, Sport Event Danmark og Nyborg Kommune et samlet fynsk bud afsted på VM i bueskydning 2027 i Nyborg, men det internationale bueskydningsforbund World Archery har netop offentliggjort, at de hellere ser, at verdensmesterskabet afholdes i Medellin i Columbia.

Vi er selvfølgelig ærgerlige over, at Nyborg ikke bliver vært for endnu et spektakulært og internationalt event, når VM i bueskydning løber af stablen i 2027. Men jeg er stolt og ydmyg over, at en mindre kommune som Nyborg har været med i opløbet om værtskabet, siger borgmester i Nyborg Kommune Kenneth Muhs i en pressemeddelelse.