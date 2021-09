Alvorlig ulykke i daginstitution - politi og krisepsykologer til stede

En af TV 2 Fyns journalister skulle have været til et møde på Nyborg Kommune, hvor deres budgetforlig skulle underskrives. Men klokken 16.10 modtog han et opkald fra borgmester Kenneth Muhs om, at mødet var aflyst grundet ovenstående tweet fra Fyns Politi.

- Det er lige nu og her, det vi har fuldt fokus på, og så har jeg vurderet sammen med de øvrige partier, at vi aflyser mødet om budgetforliget i dag. Det synes jeg, er den måde vi gør det på, og det er der enighed i, siger Kenneth Muhs (V).