Amerikansk ambassadør dryssede stjernestøv over gymnasium

Den amerikanske ambassadør Alan Leventhal var fredag på besøg på Nyborg Gymnasium for at snakke om diplomati og sit syn på det amerikanske valg.

Gymnasiet har den internationale IB linje og har studerende fra mere end 50 forskellige nationaliteter. I det hele taget har eleverne ifølge rektor et internationalt udsyn, og derfor har de også haft mange bekymringer i forbindelse med udfaldet af valget.

Men ambassadøren lagde især vægt på, at eleverne ikke havde grund til at frygte for demokratiet i USA, og at hvis de vil have ændret noget i verden må de kæmpe og stemme for det.