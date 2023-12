Analyse: Aben er hos borgmesteren, men der er kø ved håndvasken

Især hykleri er noget, som rammer hårdt. Det kan være spirituskørsel, pjæk eller fartoverskridelser, som er enkle i substansen.

Sagen fra Nyborg er imidlertid ikke en moralsk skandale, og det gør den lidt mere kompliceret.



Det er en politisk skandale, som drejer sig om et helt byråd (med borgmesteren i spidsen), som i flere år har været vidende om, at den var gal i forvaltningen. Borgmesteren kan med god grund kritiseres for ikke at havet taget sagen alvorlig nok, men samme kritik kan man egentlig også rette mod oppositionen, som har forsømt opgaven som vagthund i forhold til det politiske flertal med Venstre-borgmesteren i spidsen.