Analyse fra valgfolkefesten i Nyborg: Én sag skiller borgmesterkandidaterne ad

- Der er ingen tvivl om, at han godt ved, at sagen er øm. Han ved også godt, at der er kræfter i byen, som er meget kritiske over det, og som selvfølgelig vil gøre, hvad de kan for at hvirvle noget støv op. Det er irriterende for en borgmester, som bare gerne vil have, at alle er glade, siger Kasper Riggelsen.

Lynfrost kan få betydning

Som det ser ud lige nu, har Venstre et flertal i byrådet, men ifølge samfundsredaktør på TV 2 Fyn, Jakob Risbro, kan sagen godt få betydning for, om Kenneth Muhs også har flertal efter valget.

- I mange kommuner er det svært at se forskel på kandidaterne, men netop her er der en helt tydelig forskel på de to borgmesterkandidater.

- Det tror jeg kun kan gøre noget godt, hvis man kigger stemmeoptimering for Socialdemokratiet og SF, nemlig at have noget som man er uenig med den siddende borgmester i, noget hvor man har en helt anden retning. Det tror jeg helt klart er til Sonja Marie Jensens (S) fordel, lyder det fra Jakob Risbro.

Om det lige præcis ender med at være sagen om Lynfrostgrunden, der kommer til at afgøre, hvor vælgerne sætter deres kryds på tirsdag, er Kasper Riggelsen forbeholden overfor.

- Man skal huske på ikke at overspille miljøforkæmpernes rolle. De fylder meget i gadebilledet i gågaden en lørdag formiddag, men der er også nogen, der er trætte af at høre på dem, siger lokalredaktøren.