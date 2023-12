Ansatte fra omstridt byggegrund siger op i protest

Fem ansatte fra den såkaldte Lynfrosten-byggegrund har sagt op tirsdag formiddag.

Det har de gjort i protest på grund af dårlige arbejdsforhold, der nu er blevet for meget.

Det bekræfter betonfolkenes arbejdsmiljørepræsentant Martin Thygesen over for TV 2 Fyn.

- Vi får hovedpine og kvalme af arbejdet. Men ledelsen har ikke gjort ret meget for vores sikkerhed, siger Martin Thygesen til Fagbladet 3F.

Byggegrunden har længe været et emne for diskussion, fordi betonarbejderne har klaget over fysisk ubehag ved at arbejde på grunden.

TV 2 Fyn forsøger at få en kommentar fra betonarbejdernes arbejdsgiver og grundens bygherre.