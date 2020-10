Ansatte og borgere smittet med coronavirus på socialtilbud

To medarbejdere og to borgere på Region Syddanmarks socialtilbud Engbo i Nyborg er testet positiv for covid-19.

Det oplyser regionen torsdag aften i en pressemeddelelse.

Den ene medarbejder blev testet i weekenden efter milde symptomer på coronavirus. Mandag kom det positive testresultat. Den anden medarbejder oplevede også milde symptomer og blev derfor testet i starten af ugen. Også her viste testen, at medarbejderen var smittet.

Begge medarbejdere kontaktede med det samme ledelsen på Engbo, og i samarbejde med Styrelsen for Patientsikkerhed blev smitteopsporing og isolation sat i gang.

- Begge medarbejdere har ageret meget ansvarligt, og det vil jeg gerne rose dem for. Og samtidig har vi haft et rigtig godt samarbejde med Styrelsen for Patientsikkerhed, der både har hjulpet os med smitteopsporing og håndtering af situationen, siger Brian D. Hansen, der er centerchef på Engbo.

Læs også Arbejder med udviklingshæmmede i Nyborg: Medarbejder testet positiv for covid-19

Smitteopsporingen viste, at den første medarbejder havde været i kontakt med otte borgere. Alle otte blev onsdag testet for covid-19, og af dem er to i dag bekræftet smittet. Som tilfældet var med resten af borgerne havde de to borgere ingen symptomer på coronavirus. Engbo mangler dog stadig at få svar på testene fra de seks andre borgere.

Også den anden medarbejder har været i kontakt med otte borgere på socialtilbuddet. De mangler dog stadig at blive testet. Alle pårørende er blevet informeret om smitteudbruddet, ligesom alle fællesarealer på Engbo er lukket ned.

Tidligere tilfælde på Engbo

Det er anden gang i år, der er konstateret smitte med coronavirus på Engbo. Men ifølge centerchefen skal hverken pårørende eller borgere være utrygge.

- Covid-19 gør, at vi står i en helt ny virkelighed, hvor vi nok ikke kan undgå, at covid-19 også rammer os indimellem. Det er selvfølgelig ærgerligt og synd for de medarbejdere, der er blevet syge, og de borgere og medarbejdere, der bliver direkte påvirket. Men i begge tilfælde har vores medarbejdere reageret prompte, så vi har haft mulighed for at smitteopspore, isolere og teste relevante borgere og medarbejdere hurtigt og effektivt.

Engbo i Nyborg er et socialt tilbud, der tager sig af borgere med betydelig og varig funktionsnedsættelse, fysisk og psykisk udviklingshæmning og autisme.

Læs også Ansat på OUH smittet med corona