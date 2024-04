Ansattes fortællinger gav påbud - økonomien halter i børnehus

I december 2023 kunne TV 2 Fyn afsløre, at den private institution Skovbrynets Børnehus i Nyborg havde fået et påbud af Arbejdstilsynet efter en række barske vidnesbyrd rettet mod institutionens leder.

Tirsdag 2. april kom det så frem under et interview med lederen Ulla Nielsen i Fyens Stiftstidende, at tre ud af 15 medarbejdere efterfølgende har sagt op, og to medarbejdere, der havde sygemeldt sig, var blevet fyret.

Samme medie kunne også fortælle på baggrund af institutionens regnskab, at økonomien i institutionen også halter. Således fremgår det af regnskabet, at overskuddet fra 2022 på 582.581 kroner er vekslet til et underskud på 154.469 kroner.



Ifølge formanden for bestyrelsen Skovbrynets Børnehus, Jess Aagaard, så er årsagen til tabet, at omkostningerne til personale er steget med godt 800.000 kroner, fordi der har været brug for vikarer til at dække ind ved sygdom.