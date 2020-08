Arbejder med udviklingshæmmede i Nyborg: Medarbejder testet positiv for covid-19

En medarbejder på det sociale tilbud Engbo i Nyborg, der blandt andet tager sig af udviklingshæmmede og borgere med autisme, er blevet testet positiv for covid-19. Det oplyser Region Syddanmark.

På grund af det høje smittetryk i Nyborg blev medarbejderen testet, selv om vedkommende ikke havde symptomer på coronavirussen.

- Sagen viser, hvor vigtigt det er, at vi holder os på tæerne og fortsætter med at følge myndighedernes retningslinjer, og at vi sørger for at lade os teste, siger Brian Damberg Hansen, der er centerchef på Handicapcenter Fyn i Nyborg.

Omtanke og forsigtighed

Lørdag kontaktede medarbejderen ledelsen på Engbo, som derefter tog fat i Styrelsen for Patientsikkerhed.

Medarbejderen har været i kontakt med i alt syv borgere eller kollegaer. De er alle blevet testet, og samtlige test var negative.

- Medarbejderen har ageret meget ansvarligt, og det er den slags omtanke og forsigtighed, som vi bliver nødt til at udvise i øjeblikket, siger Brian Damberg Hansen.

Isolerede beboere og personale

En af de testede har efterfølgende fået feber, oplyser Region Syddanmark. Personen er blevet testet igen, og Engbo venter på svaret fra den seneste test for at se, om feberen skyldes coronavirus.

Engbo i Nyborg har i alt 32 lejligheder, som er fordelt på otte pladser i fire huse.

Borgerne og kollegaerne i huset, som medarbejderen arbejder i, er blevet isoleret, og isolationen fortsætter, indtil det konstateres, at der ikke er nogen smittede.