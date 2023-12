Arbejdsmedicinsk ekspert: Ansatte i nyt storcenter på giftgrund bør ikke udsættes for giftdampe

I dag har både Circle K, Mc Donalds, Carls Jr. og Lidl over for det nye centerbyggeri brugt tilsvarende løsninger på grund af den kraftigt forurenede jord.

Salling Group, der ejer Carls Jr., oplyser følgende til TV2 Fyn:

- Ved etablering af Carls Jr. i Nyborg, blev der etableret udluftning under gulvopbygning, for at imødegå opstigende uddunstninger fra den forurenede undergrund. I de første to år efter ibrugtagning, hyrede vi et firma (DGE Miljø- og Ingeniørfirma A/S) til monitorere måleresultater for opstigende uddunstninger, og da målinger ikke viste en stigning, afsluttede vi monitorering efter to år. Derudover har vi afdækket alle udendørs opholdsarealer med dokumenteret ren jord på den øverste halve meter, hedder det.

Forskellig ventilation

Lotte Krog Iversen, diplomingeniør, Regional Udvikling, Vand og Jord, i Region Syddanmark, oplyser til TV2 Fyn, at der i forbindelse med alle fire byggerier over for det kommende storcenter har været fokus på at sikre indeklimaet.

- Det er sket med enten aktiv ventilation eller ved naturlig ventilation, som vejr og vind sørger for. Der er tale om en form for drænrør, der så sender luften op i taghøjde. Jeg har dykket ned i en af rapporterne, hvor jeg kan se, at det i Lidls tilfælde ikke var fenoler, men benzen, der var problemet. Men fælles for Circle K, Lidl, Mc Donalds og Carls Jr. er, at de alle ligger i Lynfrostens forureningsfane, siger Lotte Krog Iversen.