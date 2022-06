Arbejdsulykke: Mand klemt af robot i frysehus i Ørbæk

Nærmere bestemt er det sket på ringvej i Ørbæk, skriver BT.

Til avisen fortæller Fyns Politi, at man er tilstede på adressen, hvor en medarbejder er gået ind i et rum med en form for robot, og medarbejderen bliver så klemt af den robot af ukendte årsager.

Der er tale om en mand, som er involveret i ulykken. Han er blevet hastet på Odense Universitets Hospital, men hans tilstand er ukendt.

Henrik Strauss forklarer til BT, at man fortsat er på stedet for at finde ud af, hvad der er sket.

Det oplyses yderligere, at der har været en del på arbejde, som har overværet ulykken.

Derfor har politiet ifølge BT allieret sig med OUH, som skal tilbyde psykosocialstøtte til dem som har overværet situationen.

Arbejdstilsynet er blevet tilkaldt til adressen, hvor ulykken skete. Anmeldelsen blev givet klokken ca. 17.20

TV 2 Fyn har endnu ikke kunne få ulykken bekræftet af Fyns Politi.

