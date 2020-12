Asmus siger på gensyn: Nu lukker Nyborg Gymnasium - åbner tidligst 11. januar

Asmus Lewis har haft sin sidste franskundervisning i klasselokalet på Nyborg Gymnasium.

Onsdag forlader de sidste elever gymnasiet på Skolebakken, og så låses dørene indtil 11. januar - måske endda længere.

- Det ville være superærgerligt, hvis vi ikke får mulighed for at komme tilbage på skolen, men det vil være så sindssygt meget mere ærgerligt, hvis vi kommer tilbage, og der kommer smitte på skolen, siger Asmus Lewis.

Til dagligt bor han på Nyborg Gymnasiums kostskole sammen med cirka 200 andre elever. Inden længe er hans tasker pakket, og så venter færgen hjem til Ærø på ham.

Online undervisning på Ærø

Derhjemme skal han sætte sig til rette ved skrivebordet og deltage i online undervisning, indtil den rigtige juleferie begynder.

- Som situationen er lige nu, kommer jeg nok ikke til at se så mange mennesker, så den virtuelle undervisning er så meget mere isolerende. Så der er lige to uger, der nok bliver kedelige, før jeg kan vende tilbage på skolen.

Asmus Lewis og rektor Henrik Stokholm (th.). Inden længe er Nyborg Gymnasium rømmet for mennesker. Foto: Ole Holbech

Tirsdag valgte regeringen at sende alle elever og studerende fra femte klasse og op hjem. I Odense har eleverne været hjemsendt siden 9. december, og i Middelfart blev eleverne sendt hjem i fredags.

På Nyborg Gymnasium havde man dog truffet beslutningen om den anderledes juleferie, inden de nye restriktioner ramte landet.

Elever testes for corona

Med mindre smittetrykket fortsat stiger, og restriktionerne derfor forlænges, vender langt de fleste elever og studerende tilbage til bøgerne og klasselokalerne mandag den 4. januar. Sådan er det dog ikke på Nyborg Gymnasium.

- Vi har besluttet at lave virtuel undervisning i uge et, så alle elever kan nå at få en test og komme tilbage til en skole, hvor vi ikke har corona med tilbage, fortæller Henrik Stokholm, der er rektor på Nyborg Gymnasium.

Den 23. december kan Asmus Lewis klappe franskbogen sammen. Da begynder nemlig hans juleferie.