Kort før jul fik Storebæltsbroen en ny og smart fartkontrol, der automatisk kunne se, om der blev kørt for stærkt over broen.

Sker det sender Sund & Bælt, der driver fartkontrollen, materialet videre til politiet. Men som tilfældet også var i januar og februar, da TV 2 Fyn undersøgte sagen, så er der stadig ingen bilister, der har fået nogen bøde for at køre for stærkt.